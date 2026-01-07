Реклама

Наука и техника
00:41, 7 января 2026Наука и техника

В США отметили эффективность российской тактики против БПЛА ВСУ

NI: В течение 2025 года Россия выработала тактику по борьбе с БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия выработала эффективную тактику по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

«В течение 2025 года Россия адаптировалась и извлекала уроки из своих ошибок. Москва сократила раннее преимущество Украины в использовании беспилотников, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования "Рубикон"», — отмечается в статье.

В публикации также утверждается, что российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл ВСУ и срывать действия БПЛА и минометных расчетов.

Ранее газета Financial Times писала, что «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Издание признало, что дроноводы этого секретного подразделения лишили Украину одного из главных тактических преимуществ — дешевых и простых в сборке беспилотников.

