FT: Центр «Рубикон» Минобороны России кардинально изменил ситуацию в зоне СВО

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет британская Financial Times (FT).

Издание признало, что дроноводы этого секретного подразделения лишили Украину одного из главных тактических преимуществ — дешевых и простых в сборке беспилотников. «Его успехи усилили нагрузку на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые и без того с трудом отбиваются от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян», — говорится в статье.

Появление «Рубикона» ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя Financial Times

О существовании «Рубикона» стало известно только в октябре 2024 года, когда министр обороны России Андрей Белоусов посетил эту площадку, вся информация о центре засекречена. Его сотрудники рассказали, что значительная часть технологических разработок и решений «Рубикона» вырастает из «народного оборонно-промышленного комплекса».

«Рубикон» сочли злейшим врагом ВСУ

В октябре издание The Wall Street Journal отметило, что ВСУ не выдерживают натиска российских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обладающих инновационными технологиями. «Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон"», — говорилось в материале. Это элитное подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата, которая позволяет российским военным лишить солдат ВСУ возможности получать припасы и подкрепление — российские операторы блокируют движение по основным шоссе, а специалисты «Рубикона» за ночь уничтожают десятки вражеских грузовиков.

В свою очередь, газета The Telegraph указала, что «Рубикон», с помощью дронов уничтожающий пусковые установки HIMARS, вызывает страх в рядах ВСУ. Это подразделение ведет охоту на самые ценные боевые активы Украины. «Есть признаки того, что это удается», — резюмировали журналисты.

Украинская волонтер Мария Берлинская подсчитала, что расчеты FPV-дронов «Рубикона» уничтожили тысячи единиц техники ВСУ. Она указала, что в этом подразделении «блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами (...) Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают до тысяч, чтобы перекрыть весь фронт», — написала сторонница ВСУ, призвав украинское командование перенять опыт России.

В «Рубиконе» назвали главный элемент современного поля боя

Дроны и иные системы, исключающие непосредственное участие солдат в боевых действиях, не смогут полностью вытеснить человека с поле боя. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор-аналитик «Рубикона» с позывным Родос.

Главный миф о беспилотниках сводится к тому, что вскоре дроны заменят на поле боя людей. Что будут бегать робособаки с пулеметами, дроны как мухи будут в воздухе, а человек с поля боя исчезнет. Такая постмодернистская версия старого доброго «Терминатора». Нет Родос сотрудник «Рубикона»

Дроны могут сохранить жизнь солдата, но не в состоянии его заменить. «Пилот дрона, сапер, водитель, инженер — все они воины. И никакое развитие технологий в ближайшее время их не отменит», — выразил он уверенность.

«Война стала умнее, сложнее, организация боевых действий сегодня — сложнейшая управленческая задача. А мы в "Рубиконе" сегодня, прямо сейчас ищем ответы на все эти вопросы», — резюмировал специалист.