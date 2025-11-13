Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

FT: Центр «Рубикон» Минобороны РФ кардинально изменил ситуацию в зоне СВО

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет британская Financial Times (FT).

Издание признало, что дроноводы этого подразделения лишили Украину одного из главных тактических преимуществ — дешевых и простых в сборке беспилотников. «Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые и без того с трудом отбиваются от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян», — говорится в статье.

В октябре командир Грузинского национального легиона в составе ВСУ Мамука Мамулашвили рассказал, что в состав отрядов центра «Рубикон» входят опытные пилоты и инженеры. Он отметил, что специалисты российского секретного подразделения быстро тестируют тактику и применяют ее на фронте.

Позднее сообщалось, что в рядах ВСУ сложился дисбаланс в количестве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и операторов дронов. «Число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы «Рубикона». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», — отметил собеседник ТАСС.