Командир ВСУ Мамулашвили: В секретный центр РФ «Рубикон» входят опытные пилоты

В состав отрядов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» входят опытные пилоты и инженеры. Такое заявление сделал командир Грузинского национального легиона в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили в комментарии The Wall Street Journal.

«В отряды "Рубикона" входят опытные пилоты, инженеры и люди, которые быстро тестируют тактику и применяют ее на фронте», — заявил он.

Сотрудник Института изучения войны Катерина Степаненко отметила, что действия «Рубикона» вынудили ВСУ ввести ограничения на двух ключевых отрезках трасс в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе на дороге, ведущей к Славянску.

Ранее в районе Крыма был замечен безэкипажный катер ВСУ. Он был уничтожен расчетами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».