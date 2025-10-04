WSJ: Центр беспилотных технологий «Рубикон» — злейший враг ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выдерживают натиска российских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обладающих инновационными технологиями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий "Рубикон"», — говорится в материале.

Уточняется, что это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата, которая позволяет российским военным лишить солдат ВСУ возможности получать припасы и подкрепление.

Как отмечает издание, российские операторы блокируют движение по основным шоссе, а специалисты «Рубикона» за ночь уничтожают десятки вражеских грузовиков.

Ранее стало известно, что власти США на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников на Украине. Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена выделила около 1,5 миллиарда долларов на программы в области производства ракет и дронов.