В США рассказали о тайной поддержке Украины

WSJ: США несколько лет тайно поддерживали производство дронов на Украине

Власти Соединенных Штатов Америки на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, после «провального контрнаступления Украины 2023 года» советник по национальной безопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан распорядился провести анализы разведданных, которые показали, что дроны способны укрепить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Администрация бывшего главы Штатов выделила около 1,5 миллиарда долларов на программы в области производства ракет и БПЛА, в том числе средства шли на поставки ключевых компонентов, которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об усилиях США в этом направлении во время встречи в Вашингтоне в сентябре прошлого года, отмечает WSJ.

На этой неделе украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений с американскими властями относительно беспилотников. По данным издания, окончательное заключение соглашений между сторонами может растянуться на несколько месяцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США получают выгоду от поставок оружия Украине, потому что теперь его оплачивают страны НАТО.