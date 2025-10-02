Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 2 октября 2025Мир

В США рассказали о тайной поддержке Украины

WSJ: США несколько лет тайно поддерживали производство дронов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Власти Соединенных Штатов Америки на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, после «провального контрнаступления Украины 2023 года» советник по национальной безопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан распорядился провести анализы разведданных, которые показали, что дроны способны укрепить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Администрация бывшего главы Штатов выделила около 1,5 миллиарда долларов на программы в области производства ракет и БПЛА, в том числе средства шли на поставки ключевых компонентов, которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об усилиях США в этом направлении во время встречи в Вашингтоне в сентябре прошлого года, отмечает WSJ.

На этой неделе украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений с американскими властями относительно беспилотников. По данным издания, окончательное заключение соглашений между сторонами может растянуться на несколько месяцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США получают выгоду от поставок оружия Украине, потому что теперь его оплачивают страны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Украина атаковала Крым

    Лыжник-чемпион Крюков ответил отказавшейся ехать на Олимпиаду из-за россиян шведке

    Путин пошутил о сборе пожитков

    Против экс-министра Абызова возбудили новое дело

    В МИД объяснили паузу в урегулировании на Украине

    В США рассказали о тайной поддержке Украины

    Путин рассказал о невозможности посмотреть страны

    Путин оговорился и назвал себя директором ЦРУ

    Путин отреагировал на слова Запада о нападении России на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости