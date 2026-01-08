Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 8 января 2026Бывший СССР

На Украине продлили школьные каникулы из-за блэкаута

«Страна.ua»: В Днепропетровске из-за блэкаута продлили школьные каникулы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) из-за блэкаута школьные каникулы продлили до 11 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на заявление в мэрии.

Также в городе не работает электротранспорт. Отмечается, что часть области по-прежнему остается без света. Местные жители получают сообщения от энергокомпании, что свет начнут включать ближе к вечеру четверга, 8 января.

Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области.

До этого во Львове от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Стало известно о численности военного контингента Франции и Британии на Украине

    Мерца раскритиковали на Западе за угрозы в адрес России

    На Украине продлили школьные каникулы из-за блэкаута

    Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

    Зеленский попытался напугать Россию союзниками Киева со словами «открутят нос»

    В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

    Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok