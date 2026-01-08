На Западе обратили внимание на признание Европы об отношениях с США

The National Interest: Европа признала, что не может полагаться на США

Европа признала, что не может полагаться на США в вопросе защиты своих интересов в рамках блока НАТО. На это обратило внимание западное издание The National Interest.

В статье отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал об этом еще шесть лет назад. Сейчас Евросоюз наконец-то прислушался к его словам и начал рассматривать себя как геополитическую силу.

«В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины», — отметили журналисты.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что НАТО может потерять смысл существования в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа.

