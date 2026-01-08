Реклама

Мир
02:17, 8 января 2026

На Западе заговорили о потере смысла существования НАТО при одном условии

Марина Совина
Фото: Pixabay

На Западе заговорили о потере смысла существования НАТО при одном условии. Как пишет газета The Washington Post (WP), это может произойти в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа.

Авторы статьи напомнили, что применение пятой статьи Устава альянса о коллективной обороне требует единогласного решения всех 32 стран-членов. Вашингтон, по мнению журналистов, отвергнет любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор.

Издание отмечает, что Европа слишком зависима от США в военном и экономическом плане, поэтому не вступит в вооруженное противостояние из-за Гренландии. Но даже сама перспектива конфликта из-за острова может привести к деградации военно-политического блока.

«НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге», — заявил газете аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

