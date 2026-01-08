Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

Российский игрок клуба НБА Демин повторил рекорд Леброна Джеймса

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Орландо Мэджик». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 8 января, и завершилась победой «Орландо» в овертайме со счетом 104:103. 10 из своих очков Демин набрал в овертайме.

Россиянин установил рекорд «Бруклина» по числу набранных очков в овертайме. Он также повторил рекорд НБА по количеству очков в овертайме среди новичков. Достижение делили между собой Тайлер Хирроу, Брэндон Найт, Вальтер Херрманн, Леброн Джеймс и Кармело Энтони.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.