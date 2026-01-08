Реклама

11:28, 8 января 2026

Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

Алексей Гусев
Фото: Evan Bernstein / Getty Images

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Орландо Мэджик». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 8 января, и завершилась победой «Орландо» в овертайме со счетом 104:103. 10 из своих очков Демин набрал в овертайме.

Россиянин установил рекорд «Бруклина» по числу набранных очков в овертайме. Он также повторил рекорд НБА по количеству очков в овертайме среди новичков. Достижение делили между собой Тайлер Хирроу, Брэндон Найт, Вальтер Херрманн, Леброн Джеймс и Кармело Энтони.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

