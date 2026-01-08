Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 8 января 2026Мир

Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

Сенат США запретил Трампу использовать ВС в Венесуэле без одобрения Конгресса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergio Acero / Reuters

Сенат США принял резолюцию, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу без одобрения Конгресса использовать Вооруженные силы (ВС) в действиях против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за принятие резолюции высказались 52 сенатора, против — 47. Далее текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената. Когда это произойдет, неизвестно.

Голосование состоялось спустя несколько дней после того, как военные США атаковали несколько объектов в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Пентагон уведомил Конгресс об операции только после ее завершения. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Белый дом не нарушал обещания о согласовании военных действий против Каракаса и действовал в «поддержку Министерства юстиции».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Лукашенко заявил об отсутствии необходимости захвата Мадуро у США

    Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

    Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

    Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

    В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok