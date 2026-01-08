Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

Сенат США запретил Трампу использовать ВС в Венесуэле без одобрения Конгресса

Сенат США принял резолюцию, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу без одобрения Конгресса использовать Вооруженные силы (ВС) в действиях против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за принятие резолюции высказались 52 сенатора, против — 47. Далее текст резолюции может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената. Когда это произойдет, неизвестно.

Голосование состоялось спустя несколько дней после того, как военные США атаковали несколько объектов в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Пентагон уведомил Конгресс об операции только после ее завершения. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Белый дом не нарушал обещания о согласовании военных действий против Каракаса и действовал в «поддержку Министерства юстиции».