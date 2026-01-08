В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Politico: В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом из-за Гренландии

В Европейском союзе (ЕС) призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его претензий на Гренландию. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что сейчас ЕС воспринимает желание Трампа присоединить Гренландию всерьез и отчаянно ищет план, как остановить президента США.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.