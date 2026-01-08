В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе

В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. Об этом в Telegram со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Страна.ua».

По данным очевидцев, в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» подтвердили перебои с электроэнергией, которые привели к частичной остановке производства.

8 января мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что в Днепропетровске, Павлограде, Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».