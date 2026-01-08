Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 8 января 2026Бывший СССР

В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе

«Страна.ua»: В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock / Fotodom

В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. Об этом в Telegram со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Страна.ua».

По данным очевидцев, в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» подтвердили перебои с электроэнергией, которые привели к частичной остановке производства.

8 января мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил чрезвычайную ситуацию национального уровня.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что в Днепропетровске, Павлограде, Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече в Париже

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Стало известно о состоянии летевшего из Дубая и подавшего сигнал бедствия самолета

    Украина решила перенести производство беспилотников в соседнюю страну

    ФСБ подтвердила возвращение в Россию из Франции баскетболиста Касаткина

    Девушка-боец UFC из Киргизии рассказала о своем аккаунте на OnlyFans

    В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе

    Летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия

    Путин помиловал осужденного француза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok