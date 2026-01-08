В рассекреченных файлах Эпштейна обнаружили воспоминания о русских девочках

В файлах Эпштейна обнаружили воспоминания о 15-16-летних русских девочках

В рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна обнаружили воспоминания о 15-16-летних русских девочках. Об этом сообщает Baza.

Согласно стенограмме, Эпштейн привел на одну из вечеринок на яхте 15-летнюю русскую девушку. Кроме того, во время допроса ближайшей соратницы финансиста Гислейн Максвелл была представлена адресованная Эпштейну записка от 1 июня 2006 года.

«У него есть учительница для тебя, чтобы научить тебя говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатно, и первое можно получить сегодня, если позвонишь», — говорилось в ней.

В свою очередь, Максвелл отрицает, что знала 16-летнюю русскую девушку, бывала ли та в доме Эпштейна и имела ли какие-либо контакты с финансистом.

Ранее среди наличных, изъятых из сейфа Эпштейна, были обнаружены российские рубли. На изображениях, опубликованных Министерством юстиции США, видны две купюры по 100 рублей и две — по 10.