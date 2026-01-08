Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:10, 8 января 2026Мир

В США назвали жалким зрелищем заявления европейцев о Венесуэле и Гренландии

Экономист Сакс назвал жалким зрелищем заявления Европы о Венесуэле и Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Duran назвал жалким зрелищем заявления европейцев о Венесуэле и Гренландии.

Он напомнил, что за последний год США бомбили семь стран, и ни в одном из случаев не было поддержки ООН и даже попытки Вашингтона заручиться подобной поддержкой. Однако почти всегда реакция была одинаковой, лидеры Европы не хотели комментировать ситуацию или заявляли, что не знают о происходящем.

Сакс добавил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывал выяснить мнение Соединенных Штатов. Он назвал главу правительства «самым жалким политиком в истории британской политики».

«У нас есть Евросоюз, который официально заявляет, что это было нелегитимное правительство, а потом они говорят: «Боже мой, посмотрите, что он говорит о Гренландии, это незаконно! Это просто жалкое зрелище», — заключил экономист.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Раскрыто число погибших в результате атаки США на Венесуэлу

    На Западе заявили о скором резком ухудшении положения Украины на фронте

    Украинский пленный рассказал о ловле мобилизованных у банкоматов

    Политолог раскрыл детали западного плана уничтожения России

    На Западе обратили внимание на признание Европы об отношениях с США

    Четырех депутатов Госдумы РФ пригласили в Вашингтон

    В США заявили о возможном уничтожении НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok