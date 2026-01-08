Реклама

02:30, 8 января 2026

В США рассекретили стенограммы бесед Путина и Буша-младшего в 2001 году

Буш-младший говорил Путину, что хочет уникальных отношений с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джордж Буш-младший и Владимир Путин

Джордж Буш-младший и Владимир Путин. Фото: Danita Delimont Stock Photograph / Danita Delimont / Global Look Press

В 2001 году Джордж Буш-младший заявлял президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавиться «от всех пережитков холодной войны» и преобразовать отношения Москвы и Вашингтона. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона.

«Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Я говорил им (представителям своего окружения — прим "Ленты.ру"), что мы могли бы полностью преобразовать отношения», — приводятся в документе слова Буша-младшего.

Политик заявлял, что Штаты желают чтобы отношения РФ и США «были уникальными». Буш-младший считал, что у стран есть «благоприятная возможность перестроить прежние отношения, чтобы отвечать на новые угрозы».

Помимо этого, американский политик был уверен в том, что России и США следует думать иначе о своих отношениях, избавляться от недоверия друг к другу. Кроме того, 43-й президент США признавался, что был крайне признателен Москве за оказанную США в сфере борьбы с терроризмом помощь.

В конце прошлого года в США рассекретили стенограммы бесед Владимира Путина и его бывшего американского коллеги Джорджа Буша-младшего. В одном из разговоров Буш назвал российского лидера парнем, которого он «хотел бы видеть рядом с собой в окопе». В материале подчеркивается, что в 2001 году президенты были близкими союзниками.

