14:33, 8 января 2026

Вице-президент США извинился перед наркоманами

Джей Ди Вэнс извинился перед авторитетными наркоманами
Виктория Кондратьева
Фото: Jon Cherry / AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед авторитетными наркоманами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп не любит запрещенные вещества и продолжает с ними борьбу. По его словам, американская администрация неоднократно подвергалась критике из-за жесткой позиции в отношении фентанила и кокаина.

Вице-президент подчеркнул, что некоторым американцам нравятся эти вещества, несмотря на их опасность. «Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр. Мы продолжим продвигать интересы Америки», — сказал он.

Ранее Вэнс заявил, что Дания не справилась с защитой Гренландии. Также он отметил, что остров критически важен для национальной безопасности США и работы системы ПРО.

