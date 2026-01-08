Вэнс обрушился с критикой на европейцев из-за Гренландии

Вэнс заявил, что Дания не справилась с защитой Гренландии

Дания не справилась с защитой Гренландии. К такому выводу пришел вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны?» — вопросил политик.

По словам Вэнса, «ответ очевиден — нет». Также он отмети, что остров критически важен для национальной безопасности США и работы системы ПРО.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио уведомил членов Конгресса о том, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии. Как рассказали источники, американские власти считают приоритетным вариантом покупку крупнейшего в мире острова, а не военное вмешательство.

Западные же СМИ считают, что администрация американского лидера Дональда Трампа может добиться присоединения Гренландии четырьмя вариантами. В частности, первый вариант предусматривает вторжение на остров и оккупацию.

В свою очередь, европейские лидеры сплотились вокруг Дании на фоне интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии.