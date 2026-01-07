Реклама

Спрогнозированы пути вторжения США в Гренландию

Газета The Times раскрыла четыре варианта присоединения Гренландии к США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Администрация американского лидера Дональда Трампа может добиться присоединения Гренландии четырьмя вариантами. Возможные политические пути Вашингтона раскрыли журналисты британской газеты The Times.

По данным издания, первый вариант предусматривает вторжение на остров и оккупацию. Второй веткой развития событий может стать принуждение, в рамках которого президент США предложит выкупить Гренландию у Дании, а также пообещает местному населению масштабные экономические инвестиции.

Третьим исходом авторы называют заключение договора, предполагающего свободную ассоциацию. Сейчас такое соглашение Вашингтон имеет с небольшими государствами в Тихом океане — Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В договоренностях прописано, что Америка гарантирует финансовую поддержку этим странам, тогда как те отдают ей решение оборонных вопросов с возможностью внутреннего самоуправления.

Наконец, четвертый путь — сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове. Эта версия предполагает и заключение коммерческих сделок с американскими компаниями по разведке месторождений полезных ископаемых, а также назначение чиновников из Соединенных Штатов на должности, которые смогут нести функции советников для членов местного правительства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на закрытой встрече уведомил членов Конгресса о том, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии. Как рассказали источники, американские власти считают приоритетным вариантом покупку крупнейшего в мире острова, а не военное вмешательство.

