Рубио сообщил Конгрессу о планах Трампа купить Гренландию

WSJ: Рубио заявил Конгрессу о намерениях Вашингтона купить Гренландию

Американский госсекретарь Марко Рубио на закрытой встрече уведомил членов Конгресса США, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSj) со ссылкой на источники.

Он подчеркнул, что власти США считают приоритетным вариантом покупку крупнейшего в мире острова, а не военное вмешательство.

Ранее газета Financial Times указала, что президент США Дональд Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией и перешел от запугивания к уговорам. В то же время Reuters со ссылкой на Белый дом сообщил, что Вашингтон рассматривает несколько сценариев получения Гренландии, в том числе использование американских вооруженных сил.