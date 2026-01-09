Реклама

Медведев высказался об ударе «Орешником» по Украине

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об ударе «Орешником» по Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам, а вокруг появилось «слишком много буйных». В связи с этим Москве стоит вести себя соответственно, указал он.

Медведев напомнил, что «таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров», но им якобы помогают «санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом». «Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — написал зампред Совбеза РФ.

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.

