04:40, 9 января 2026Экономика

Раскрыты последствия новых санкций против России для США

Эксперт Эпископос: Новые санкции против России обрушат экономику США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос прокомментировал планы США усилить санкции против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Эпископос раскрыл последствия новых санкций против России для США и отметил, что инициатива угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не прекратят взаимодействие с Москвой.

«Если мы это сделаем, это обрушит экономику США. Америка никогда не совершит экономического самоубийства таким образом», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

