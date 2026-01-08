Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп якобы дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сенатора Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам Грэм, голосование по законопроекту может пройти уже на следующей неделе.

До этого американский аналитик Скотт Риттер заявил о неожиданном эффекте санкций против России. Он отметил, что антироссийские санкции спасли РФ, подтолкнув страну к более независимой политике и избавили Москву от возможной западной агрессии.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск призвал оказывать большее санкционное давление на Россию ради мирного урегулирования конфликта на Украине.