Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 7 января 2026Мир

В США рассказали о неожиданном эффекте санкций против России

Риттер: Санкции спасли Россию от западной агрессии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Антироссийские санкции спасли РФ, подтолкнув страну к более независимой политике и избавив Москву от возможной западной агрессии. О неожиданном эффекте санкций рассказал американский аналитик Скотт Риттер.

«У [президента России] Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию», — сказал он.

По его словам, Москва доказала, что может не только справляться с санкционным давлением, но и преуспевать, несмотря на ограничения. Эксперт также призвал посмотреть на Венесуэлу. «Это может быть ваше будущее. Не допустите этого», — заключил Риттер.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США могут снять с России все санкции ради сближения с целью борьбы с Китаем. «Если США этого не сделают и позволят России и Китаю объединиться против США, то мы окажемся в проигрыше», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда военные НАТО появятся у российской границы?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Шпионивший в пользу Москвы агент ЦРУ умер в американской тюрьме

    Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира после атаки на Венесуэлу оценили

    В США рассказали о неожиданном эффекте санкций против России

    В Британии указали на препятствие для размещения войск НАТО на Украине

    В России назвали места с зарплатой выше ста тысяч рублей

    Родной район Зеленского подвергся атаке дронов

    Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok