08:20, 7 января 2026

Премьер Польши призвал давить санкциями на Россию

Премьер Польши Туск призвал давить на Россию санкциями ради мира на Украине
Марина Совина
Фото: Fot. Tedi / Newspix.Pl / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал оказывать санкционное давление на Россию ради мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, его цитирует «Укринформ».

Он подчеркнул, что необходимо вынудить Москву «по-настоящему» сесть за стол переговоров. Как утверждает Туск, все участники прошедшего саммита готовы оказывать давление на Россию, включая введение санкций, чтобы заставить ее серьезно относиться к мирному процессу.

«Польша в вопросе позиции России не является наивно оптимистичной. Я остаюсь очень скептическим в вопросе доброй воли России», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Он подтвердил, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.

