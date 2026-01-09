РИА Новости: Штурмовики 225-го полка ВСУ похищают бойцов смежных подразделений

Бойцы 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали похищать военнослужащих смежных подразделений и держать их в подвалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данное подразделение «представляет из себя сборище бандитов и грабителей». Уточняется, что о незаконном задержании солдат и офицеров заявили родственники и сослуживцы военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее украинский боец рассказал о превращении командиров ВСУ в «кровожадных вождей». По его словам, они очень жестоко относятся к своим подчиненным и для них «пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой».