Стало известно о проблемах со здоровьем у актера из известной рекламы 1990-х

Mash: Исполнителю роли Голубкова в рекламе МММ актеру Пермякову грозит слепота

Российскому актеру Владимиру Пермякову, исполнившему в 1990-х годах роль Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, грозит слепота. О его проблемах со здоровьем стало известно Telegram-каналу Mash.

«73-летний артист резко начал терять зрение, поэтому обратился к врачам. Те заявили, что нужно менять хрусталики в обоих глазах», — выяснили журналисты.

По их сведениям, сам Пермяков боится делать операцию из-за риска полной слепоты, однако особого выбора у него нет: мужчина уже потерял способность читать и практически не ориентируется на улице. Сейчас он готовится к медицинской процедуре.

Ранее Пермяков рассказал о встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом. По словам артиста, она случилась в декабре 1996 года, когда Трамп прибыл в Москву вместе с представителями одной из табачных компаний и планировал построить в городе «Трамп-тауэр».