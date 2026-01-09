Стало известно о проблемах со здоровьем у актера из известной рекламы 1990-х

Российскому актеру Владимиру Пермякову, исполнившему в 1990-х годах роль Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, грозит слепота. О его проблемах со здоровьем стало известно Telegram-каналу Mash.
«73-летний артист резко начал терять зрение, поэтому обратился к врачам. Те заявили, что нужно менять хрусталики в обоих глазах», — выяснили журналисты.
По их сведениям, сам Пермяков боится делать операцию из-за риска полной слепоты, однако особого выбора у него нет: мужчина уже потерял способность читать и практически не ориентируется на улице. Сейчас он готовится к медицинской процедуре.
Ранее Пермяков рассказал о встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом. По словам артиста, она случилась в декабре 1996 года, когда Трамп прибыл в Москву вместе с представителями одной из табачных компаний и планировал построить в городе «Трамп-тауэр».