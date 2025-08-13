Культура
Российский актер рассказал о встрече с Трампом

Актер Владимир Пермяков рассказал, что встретил Трампа в Москве во время ужина
Андрей Шеньшаков
Леня Голубков

Леня Голубков. Фото: Мудрац Александра / ITAR-TASS

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в пиар-роликах финансовой пирамиды МММ, рассказал о встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Его цитирует aif.ru.

По словам артиста, он встретил главу Белого дома задолго до его президентства, в декабре 1996 года. Тогда Трамп прибыл в Москву вместе с представителями одной из табачных компаний и планировал построить в городе «Трамп-тауэр».

«Он казался обычным посетителем, иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — заявил Владимир.

Пермяков уверяет, что с той встречи сохранилось фото, на котором Дональд держит в руке бокал, а на заднем плане виден российский актер с бутылкой в руке.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, пришел на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

    Все новости