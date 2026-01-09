В Китае обратили внимание на нежелание постпреда России в ООН проявить милосердие к США

Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на то, что постпред России в ООН не пожелал проявить милосердие к США и в жестких формулировках раскритиковал их атаку на Венесуэлу в ходе заседания Совбеза международной организации. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США», — отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что Франция и Великобритания выбирали весьма обтекаемые формулировки, опасаясь обидеть Вашингтон, однако Москва обвинила Штаты в нарушении международного права и осудила акт агрессии.

В Китае удивились неожиданной резкости Небензи на фоне наметившегося прогресса в российско-американских отношениях, при этом отметив, что заявления не были импульсивными и отражали недовольство РФ, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

