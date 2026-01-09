Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:03, 9 января 2026Интернет и СМИ

В Китае обратили внимание на нежелание постпреда России в ООН проявить милосердие к США

Baijiahao: Небензя не проявил милосердия к США в ООН после атаки на Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на то, что постпред России в ООН не пожелал проявить милосердие к США и в жестких формулировках раскритиковал их атаку на Венесуэлу в ходе заседания Совбеза международной организации. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США», — отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что Франция и Великобритания выбирали весьма обтекаемые формулировки, опасаясь обидеть Вашингтон, однако Москва обвинила Штаты в нарушении международного права и осудила акт агрессии.

В Китае удивились неожиданной резкости Небензи на фоне наметившегося прогресса в российско-американских отношениях, при этом отметив, что заявления не были импульсивными и отражали недовольство РФ, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент мощного взрыва в Львовской области попал на видео

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп раскрыл выгоду США от участия в урегулировании на Украине

    Раскрыты три главные финансовые ошибки в 2026 году

    Американский сенатор назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом»

    В Китае обратили внимание на нежелание постпреда России в ООН проявить милосердие к США

    Трамп объяснил рост военного бюджета США

    Стало известно о планах НАТО усилить присутствие в Арктике

    Трамп описал собственную «доктрину Донро»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok