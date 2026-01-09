В ООН прокомментировали захват США еще одного танкера

ООН призвала соблюдать международное право в ответ на захват США танкера

ООН в ответ на захват США танкера Olina в Карибском море призывает соблюдать международное право. Так этот инцидент прокомментировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в интервью РИА Новости.

«Мы не знаем всех деталей операции, но важно, чтобы соблюдалось международное право, особенно в открытом море», — сказал он.

В пятницу, 9 января, США начали предпринимать действия по захвату нефтяного танкера Olina у Тринидада и Тобаго. По данным сайта по отслеживанию судов Vesselfinder, судно находится в санкционном списке Евросоюза, Британии и самих США.

7 января стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ.