16:41, 9 января 2026Мир

Стало известно о захвате танкера в Карибском регионе силами США

WSJ: Береговая охрана США захватила в Карибском регионе нефтяной танкер Olina
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Zotov Dmitrii / Shutterstock / Fotodom

США начали предпринимать действия по захвату нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника в Соединенных Штатах сообщило в пятницу, 9 января, агентство Reuters.

Официальные данные об операции на данный момент отсутствуют. По словам инсайдера, судно шло из Венесуэлы под флагом Восточного Тимора. По данным сайта по отслеживанию судов Vesselfinder, оно находится в санкционном списке Евросоюза, Британии и самих США.

Как уточнило впоследствии WSJ, танкер захватили представители американской береговой охраны. В течение прошлого года судно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

Два дня назад, 7 января, стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ. Российские власти отметили, что у судна было временное разрешение на хождение под этим флагом. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил это желанием защититься от незаконных американских санкций.

Также Медведев назвал случившееся «преступным захватом», противоречащим Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Соединенные Штаты, однако, не ратифицировали эту конвенцию, напомнил он.

