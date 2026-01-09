Медведев высказался о захвате США российского танкера Marinera

Медведев: Танкер Marinera искал защиты от американских санкций

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о захвате США танкера Marinera, который шел под российским флагом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что судно попало под «временный флаг» России в поисках защиты под угрозой захвата от американских незаконных санкций. Зампред Совбеза РФ признал, что произошедшее является нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. «Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее», — указал он.

«Действия оборзевших американцев — это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву», — написал Медведев.

Американские военные захватили танкер Marinera, который шел под российским флагом, 7 января. Власти России заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом РФ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что российские военные отказались связываться с США из-за танкера Marinera. 9 января он освободил двух членов экипажа танкера Marinera, которые являются гражданами России.