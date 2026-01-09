Трамп раскрыл детали захвата российского танкера Marinera

Трамп: Российские военные отказались связываться с США из-за танкера Marinera

Российские военные отказались связываться с США из-за танкера Marinera. Об этом в интервью Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, раскрывший детали проведенной спецоперации.

«Мы перехватили российское грузовое судно, которое добралось [в Северную Атлантику]. У них там были российские корабли, которые его охраняли — это были подводная лодка и эсминец. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно», — сказал глава государства.

Он отказался отвечать на вопрос о том, контактировал ли он со своим российским коллегой Владимиром Путиным после захвата Marinera.

7 января военные и береговая охрана США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Известно, что на борту находились двое россиян.