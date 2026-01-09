Реклама

В США сделали неутешительный прогноз для Европы на случай войны с Россией

Политолог Доктороу: Европа бы очень быстро проиграла в войне с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если между Россией и европейскими странами начнется война, последние очень быстро потерпят поражение. С таким мнением выступил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Европа очень нервничает. И не без основания. Обороноспособность Европы в данный момент очень слаба», — считает эксперт. При этом, добавил Доктороу, сейчас европейские политики активно пытаются взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом в надежде, что в случае конфликта с Россией он их поддержит. «Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа», — резюмировал политолог.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией, приняв решение о вводе войск на Украину в будущем.

