Владелец наркошопа из России одолжил партнеру сотни тысяч рублей и пропал в Таиланде

В Таиланде пропал владелец наркошопа из России после встречи с партнером

В Таиланде пропал россиянин-владелец наркомагазина после встречи с партнером по бизнесу, которому он одолжил сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в последнее время у 30-летнего Михаила Е. возникали разногласия с совладельцем каннабис-шопа. По просьбе партнера он одолжил некоему Ярославу 10 тысяч долларов (около 782 тысяч рублей) на развитие бизнеса и отправился в столицу Таиланда Бангкок на встречу.

По словам матери Михаила, мужчина опасался за свою жизнь. Он попросил начать его розыск, если в течение двух часов не выйдет на связь. Кроме того, до своего исчезновения россиянин прислал матери и брату фотографию Ярослава, его адрес и ник в Telegram. Михаил также обещал писать родным о ходе встречи и отправлять геопозицию.

Несмотря на это, мужчина бесследно пропал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как россиянин выходил из отеля в Паттайе и выезжал на байке. Семья пропавшего объявила его в розыск, а мать планирует вылететь в Таиланд ближайшим рейсом.

Ранее в этой же стране Азии задержали россиянина, разыскиваемого за вымогательство денег у генерального директора отечественной автомобильной компании. Злоумышленник сбежал в королевство, чтобы избежать уголовного преследования.

