Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

Bangkok Post: Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали на Самуи

Россиянина, разыскиваемого за вымогательство денег у генерального директора отечественной автомобильной компании, арестовали на тайском острове Самуи. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Полковник полиции Наруват Пхуттавиро заявил, что тайские власти получили запрос от посольства России о содействии в задержании 40-летнего Айрата Сибгатуллина, сбежавшего в Таиланд, чтобы избежать уголовного преследования. Хотя подозреваемый часто менял места проживания, биометрическая система местной иммиграционной службы установила, что россиянин поселился на роскошном курорте Бо Пхут вместе со своей девушкой.

В четверг, 8 января, стражи правопорядка задержали его у бассейна, после чего взяли под стражу. Его вид на жительство аннулирован, начато официальное расследование.

По данным источника, Сибгатуллин и трое других граждан России занимались вымогательством в период с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года. Злоумышленники угрожали опубликовать компрометирующую информацию о крупной российской компании по продаже автомобилей, требуя от генерального директора более миллиона рублей, которые он перевел им из страха.

В конце декабря 2025 года в этой же стране Азии Интерпол задержал экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца. Правоохранительные органы выявили его причастность к преступлениям при проверке документов в общественном месте.

