Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 9 января 2026Мир

Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

Bangkok Post: Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали на Самуи
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Россиянина, разыскиваемого за вымогательство денег у генерального директора отечественной автомобильной компании, арестовали на тайском острове Самуи. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Полковник полиции Наруват Пхуттавиро заявил, что тайские власти получили запрос от посольства России о содействии в задержании 40-летнего Айрата Сибгатуллина, сбежавшего в Таиланд, чтобы избежать уголовного преследования. Хотя подозреваемый часто менял места проживания, биометрическая система местной иммиграционной службы установила, что россиянин поселился на роскошном курорте Бо Пхут вместе со своей девушкой.

В четверг, 8 января, стражи правопорядка задержали его у бассейна, после чего взяли под стражу. Его вид на жительство аннулирован, начато официальное расследование.

По данным источника, Сибгатуллин и трое других граждан России занимались вымогательством в период с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года. Злоумышленники угрожали опубликовать компрометирующую информацию о крупной российской компании по продаже автомобилей, требуя от генерального директора более миллиона рублей, которые он перевел им из страха.

В конце декабря 2025 года в этой же стране Азии Интерпол задержал экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца. Правоохранительные органы выявили его причастность к преступлениям при проверке документов в общественном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Владелец наркошопа из России одолжил партнеру сотни тысяч рублей и пропал в Таиланде

    Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

    Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

    Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

    Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

    У дома в Хамовниках заметили автомобиль с Долиной

    Лурье не приняла квартиру Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok