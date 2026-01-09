Володин назвал вступивший в силу в январе новый закон

Володин: 1 января вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новый федеральный закон, вступивший в силу 1 января 2026 года. Чиновник написал в своем Telegram-канале, что он будет направлен на поддержку семей с детьми.

Володин пояснил, что теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без каких-либо ограничений. Ранее матери или отцу, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.

Кроме того, новый закон регламентирует порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и большее количество детей. Периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и суммироваться.

Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через Госуслуги, пояснил председатель палаты парламента. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.

Володин подчеркнул, что вопросы демографии — безусловный приоритет в работе Госдумы. За 2025 год было принято девять законов в этой сфере. «Важно создавать условия, чтобы многодетных семей в России становилось как можно больше», — констатировал он.

Ранее Володин перечислил новые инициативы по миграционной политике. В частности, речь идет о сокращении срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток.

