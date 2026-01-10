Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 9 января 2026

Майор ВСУ отправил жену выполнять боевые задачи на море

РИА Новости: Майор ВСУ Фокин отправил жену следить за имиджем бригады на моря
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Супруга командира 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Владимира Фокина Юлия начала выполнять свои задачи в бригаде, находясь на черноморском побережье Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника, Фокин посодействовал в том, чтобы его жену перевели к нему бригаду. При этом она получила должность пиарщика. «Ее службе теперь можно только позавидовать. Ведь "боевые задачи" она выполняет даже не в тыловых районах, а на черноморском побережье Одесской области», — отметили в силовых структурах.

Как уточнил представитель, Фокина радостно делится этим фактом в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что командир 125-ой бригады ВСУ Владимир Фокин отвечает на негативные посты о себе и публикует комментарии в свою защиту. По данным источников, майор большую часть времени проводит в соцсетях и не интересуется проблемами бригады.

