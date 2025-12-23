Комбриг ВСУ ответил на каждый негативный пост о себе

Командир 125-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин отвечает на негативные посты о себе и публикует комментарии в свою защиту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На фоне критики в интернете комбриг Фокин решил доказать свою правоту и лично своим примером возглавить штурмовую группу. Вот только штурмовать он принялся комментарии к постам с критикой в свой адрес. Кроме того, он нанял ряд блогеров, которые начали публиковать посты в поддержку незаконных действий Фокина», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Фокин большую часть времени проводит в соцсетях, не интересуясь проблемами бригады.

Ранее украинские военнослужащие на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего комбрига, что позволило российским бойцам выявить их позиции и нанести по ним точный удар.