Bloomberg: Экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов ВС РФ по портам Одессы

Экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам Одессы. Последствия атак оценило издание Bloomberg.

«Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок», — говорится в публикации. Также в материале уточняется, что снизились фактические возможности по погрузке зерна, что привело к задержкам и переносу отгрузок.

По данным агентства, экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на 25 процентов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Ударам, в частности, подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла.

