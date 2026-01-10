Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 10 января 2026Мир

Оценены последствия ударов ВС России по портам Одессы

Bloomberg: Экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов ВС РФ по портам Одессы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам Одессы. Последствия атак оценило издание Bloomberg.

«Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок», — говорится в публикации. Также в материале уточняется, что снизились фактические возможности по погрузке зерна, что привело к задержкам и переносу отгрузок.

По данным агентства, экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на 25 процентов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Ударам, в частности, подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о целях удара «Орешником» по Украине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В Европе призвали наказать Россию после удара «Орешником»

    На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

    В Ростовской области два хутора остались без электричества после атаки БПЛА

    Назван фаворит финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом»

    Стало известно о панике европейских лидеров из-за заявлений властей США

    Россиянам перечислили самые перспективные профессии в 2026 году

    Оценены последствия ударов ВС России по портам Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok