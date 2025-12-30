«RV»: ВС России поразили портовую и промышленную инфраструктуру в Одессе

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«В результате новых ударов российских беспилотников по Одесской области были повреждены ключевые экономические объекты в портах Ильичевск и Южный. Ударам подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла, а также гражданское судно в порту», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате одного из ударов начался масштабный пожар, а повреждения подрывают логистические и экспортные мощности Украины на Черном море.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина.