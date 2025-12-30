Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 30 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны цели ударов по Одессе

«RV»: ВС России поразили портовую и промышленную инфраструктуру в Одессе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение портовой и промышленной инфраструктуре Одессы. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«В результате новых ударов российских беспилотников по Одесской области были повреждены ключевые экономические объекты в портах Ильичевск и Южный. Ударам подверглись промышленная инфраструктура и резервуары для хранения масла, а также гражданское судно в порту», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате одного из ударов начался масштабный пожар, а повреждения подрывают логистические и экспортные мощности Украины на Черном море.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Президент Ирана осудил атаку на резиденцию Путина

    Стилистка перечислила бесполезные вещи в гардеробе

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

    Лавров высказался о сущности украинских властей на фоне атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Российский гроссмейстер подал иск против Международной шахматной федерации

    Стали известны цели ударов по Одессе

    В Госдуме ответили на сообщения о запрете некоторым россиянам въезжать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok