13:30, 30 декабря 2025

Дандыкин раскрыл ответ России на атаку на резиденцию Путина

Дандыкин: ВС России ударили по Одессе в ответ на атаку на резиденцию Путина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, передает «АиФ».

«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — рассказал эксперт.

Ранее в ночь на 30 декабря в Одессе и Харькове прогремели взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Военные каналы отмечали, что звуки взрывов звучали в районе аэропорта в Одессе.

