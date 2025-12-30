Дандыкин раскрыл ответ России на атаку на резиденцию Путина

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по Одессе по предположительному месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, передает «АиФ».
«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — рассказал эксперт.
Ранее в ночь на 30 декабря в Одессе и Харькове прогремели взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Военные каналы отмечали, что звуки взрывов звучали в районе аэропорта в Одессе.