Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 30 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ отказались идти в контратаку на одном участке фронта

ВСУ отказались идти в контратаку возле Мелового и Хатнего в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти в контратаку на позиции Вооруженных сил (ВС) России в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции», — сообщил собеседник агентства.

Источник также заявил о дистанционном минировании ВСУ подступов к своим позициям.

Населенные пункты Меловое и Хатнее расположены у границы с Белгородской областью, к северо-востоку от поселка Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. ВС России взяли под контроль Меловое 3 июля.

Ранее в ночь на 30 декабря в Одессе и Харькове прогремели взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok