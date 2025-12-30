ВСУ отказались идти в контратаку на одном участке фронта

ВСУ отказались идти в контратаку возле Мелового и Хатнего в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти в контратаку на позиции Вооруженных сил (ВС) России в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции», — сообщил собеседник агентства.

Источник также заявил о дистанционном минировании ВСУ подступов к своим позициям.

Населенные пункты Меловое и Хатнее расположены у границы с Белгородской областью, к северо-востоку от поселка Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. ВС России взяли под контроль Меловое 3 июля.

Ранее в ночь на 30 декабря в Одессе и Харькове прогремели взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию.