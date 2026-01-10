Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

Овечкин в возрасте 40 лет забросил 19 шайб за первые 45 матчей сезона

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в матчах лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеист забил свою 916-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Он стал третьим в истории чемпионатов игроком, который в возрасте 40 лет смог забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Ранее это удавалось сделать Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/69 и 19 в 1970/71) и Джонни Буцику (21 гол в сезоне-1975/76).

Ранее Овечкин подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторс» 2 января. В первом периоде защитник «Сенаторс» Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из «Вашингтона», в результате форвард врезался в борт. Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков «Оттавы», а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.