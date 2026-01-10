Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:03, 10 января 2026Спорт

Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

Овечкин в возрасте 40 лет забросил 19 шайб за первые 45 матчей сезона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в матчах лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеист забил свою 916-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Он стал третьим в истории чемпионатов игроком, который в возрасте 40 лет смог забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Ранее это удавалось сделать Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/69 и 19 в 1970/71) и Джонни Буцику (21 гол в сезоне-1975/76).

Ранее Овечкин подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторс» 2 января. В первом периоде защитник «Сенаторс» Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из «Вашингтона», в результате форвард врезался в борт. Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков «Оттавы», а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

    В Раде обеспокоились ситуацией в Киеве

    В США оценили шансы навязать России условия по Украине

    Трампа предупредили об «астрономических» сложностях из-за Гренландии

    На Трампа подали в суд пять штатов США

    Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

    Бойцы двух бригад ВСУ перестали выполнять приказы командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok