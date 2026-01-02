Хоккеист «Вашингтона» Овечкин подрался в матче НХЛ против «Оттавы»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал участником драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сентаорс». Об этом сообщает РИА Новости.

В первом периоде защитник «Сенаторс» Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из «Вашингтона», в результате форвард врезался в борт. Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков «Оттавы», а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон. Отмечается, что с Амадио у Овечкина вышла отдельная стычка.

В результате Зуб получил двойной малый штраф, Строум был удален на две минуты, а Протасу после оказания медпомощи удалось вернуться на лед.

Матч в Оттаве завершился победой хозяев со счетом 4:3. Овечкин очков не набрал.