Почти 60 дронов ВСУ заметили в небе над Россией

МО: Ночью над Россией уничтожены 59 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как уточняется, больше всего дронов были обнаружены над акваторией Черного моря (11), еще 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью. Кроме того, еще шесть беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Липецкой области, по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря, территорией Республики Адыгея и Республикой Крым.

По данным оборонного ведомства, три беспилотника перехвачены в Московском регионе, один из них летел на российскую столицу. Два дрона замечены в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.

9 января сообщалось, что в Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию. Губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к местным жителям, призвав их не выстраиваться в очереди на заправках и к банкоматам.