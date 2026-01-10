Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 10 января 2026Россия

Почти 60 дронов ВСУ заметили в небе над Россией

МО: Ночью над Россией уничтожены 59 беспилотников ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как уточняется, больше всего дронов были обнаружены над акваторией Черного моря (11), еще 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью. Кроме того, еще шесть беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Липецкой области, по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря, территорией Республики Адыгея и Республикой Крым.

По данным оборонного ведомства, три беспилотника перехвачены в Московском регионе, один из них летел на российскую столицу. Два дрона замечены в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.

9 января сообщалось, что в Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию. Губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к местным жителям, призвав их не выстраиваться в очереди на заправках и к банкоматам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Москвич сбил детей на каршеринге и остался должен почти три миллиона рублей

    На Украине заявили об атаке России на суда в Черном море

    Зеленский прокомментировал желание Европы вступить в переговоры с Россией

    Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту

    Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

    В Раде обеспокоились ситуацией в Киеве

    Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok