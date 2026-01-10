ПВО сбили 10 украинских беспилотников за четыре часа над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили 10 украинских беспилотников за четыре часа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 10 января с 16:00 мск до 20:00 мск над Россией уничтожили летательные аппараты самолетного типа.

Речь идет о трех беспилотниках над территорией Белгородской областью, двух — над территорией Курской области, двух — над территорией Воронежской области, одном — над территорией Ростовской области, одном — над территорией Брянской области и одном — над территорией Республики Дагестан.

Ранее 10 января ПВО сбила летевший на Москву беспилотник. Информации о разрушениях или пострадавших не было.