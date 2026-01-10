Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 10 января 2026Экономика

Россиян предупредили об опасной погоде в десяти регионах

В десяти регионах России наблюдается туман, штормовой ветер и снежные заносы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: justkgoomm / Shutterstock / Fotodom  

Сразу в нескольких регионах России наблюдается непогода. Об этом в субботу, 10 января, пишет Baza.

По данным издания, во Владивостоке ветер усилился до штормового — 27 метров в секунду. В городе заметает снегом машины, автобусы и спецтехнику. Трасса по направлению Седанка — Патрокл перекрыта с самого утра. Похожая ситуация наблюдается и в Петропавловске-Камчатском. Там из-за метели усилили работу коммунальных служб.

Также снежные заносы на дорогах заметили в Алтайском крае, республике Алтай, Омской, Томской и Новосибирской областях. Сильный ветер сохраняется в Кемеровской области – из-за него вместо 20 градусов мороза местные жители ощущают все 30. Такая ситуация продлится до 11 января.

В Санкт-Петербурге в субботу ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. Местный аэропорт пока работает в штатном режиме.

В Башкирии из-за плотного тумана и плохой видимости временно закрыли участок трассы Р‑240 УфаОренбург. Водителей отправляют в объезд через Салават. Тем временем на столичной трассе М-8 восстановили движение транспорта – там водители провели в 20-километровой пробке всю ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой гибели людей в Иране после стрельбы по протестующим

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    На Западе высказали обеспокоенность после удара «Орешником» по Украине

    Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

    Около 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе

    ВСУ попытались ударить по России ракетой большой дальности

    В Минобороны раскрыли последствия ударов по Украине

    Россиян предупредили об опасной погоде в десяти регионах

    Стилист назвала модные тренды зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok