Россиян предупредили об опасной погоде в десяти регионах

В десяти регионах России наблюдается туман, штормовой ветер и снежные заносы

Сразу в нескольких регионах России наблюдается непогода. Об этом в субботу, 10 января, пишет Baza.

По данным издания, во Владивостоке ветер усилился до штормового — 27 метров в секунду. В городе заметает снегом машины, автобусы и спецтехнику. Трасса по направлению Седанка — Патрокл перекрыта с самого утра. Похожая ситуация наблюдается и в Петропавловске-Камчатском. Там из-за метели усилили работу коммунальных служб.

Также снежные заносы на дорогах заметили в Алтайском крае, республике Алтай, Омской, Томской и Новосибирской областях. Сильный ветер сохраняется в Кемеровской области – из-за него вместо 20 градусов мороза местные жители ощущают все 30. Такая ситуация продлится до 11 января.

В Санкт-Петербурге в субботу ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. Местный аэропорт пока работает в штатном режиме.

В Башкирии из-за плотного тумана и плохой видимости временно закрыли участок трассы Р‑240 Уфа — Оренбург. Водителей отправляют в объезд через Салават. Тем временем на столичной трассе М-8 восстановили движение транспорта – там водители провели в 20-километровой пробке всю ночь.

