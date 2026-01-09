Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:02, 9 января 2026Экономика

Снежная буря накрыла Центральную Россию. Ярославское шоссе парализовала пробка, из которой никто не может выбраться

Водители на трассе Ярославль-Москва более 8 часов стоят в пробке из-за снегопада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Водители на трассе ЯрославльМосква стоят в пробке уже более восьми часов из-за снежной бури, накрывшей Центральную Россию. Как пишет Telegram-канал Shot, люди делятся друг с другом едой, водой и предметами первой необходимости.

Пробка на трассе M8 растянулась примерно на 52 километра. Она начинается от города Переславль-Залесский в Ярославской области и заканчивается в районе деревни Василево в Московской области. Движение на участке трассы М8 от 111-го до 134-го километра ограничено.

«В настоящее время прорабатывается возможность эвакуации с трассы — планируется задействовать три автобуса для доставки нуждающихся в город и размещения их в гостинице. Для размещения людей подготовлены номера в гостинице "Роза ветров" в Переславле», — заявили в правительстве Ярославской области.

В аэропортах наблюдаются массовые задержки рейсов

Из-за аномального снегопада в московском аэропорту Домодедово пассажирское воздушное судно застряло в сугробе. По предварительной информации, рейс должен был осуществить вылет из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места. На помощь пассажирам пришли сотрудники воздушной гавани с лопатами. Работники аэропорта расчистили шасси, что помогло вырулить самолету на взлетную полосу.

Материалы по теме:
«Кончаются еда, вода и топливо». Тысячи водителей застряли на трассе «Байкал». Когда их спасут из снежной ловушки?
«Кончаются еда, вода и топливо». Тысячи водителей застряли на трассе «Байкал». Когда их спасут из снежной ловушки?
2 декабря 2025
«Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы
«Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы
13 октября 2025

В Шереметьево наблюдаются массовые задержки рейсов, сообщает Baza. По словам пассажиров, сбои в расписании начались после 20:00. На данный момент и до 10 утра 10 января 105 рейсов на прилет перенесены, 3 отменены, 31 рейс на вылет перенесен.

Как пишет Shot, из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.

Снегопады начнут ослабевать к выходным

Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что циклон «Фрэнсис» прошел свой пик в Москве и Подмосковье, интенсивность осадков в столице и области постепенно снижается. В ночь на субботу, 10 января, они почти прекратятся. Эксперт пояснил, что южный циклон балканского происхождения впитал в себя влагу Средиземного моря и на контрасте с арктическим холодом сформировал интенсивную зону осадков.

22
миллиметра осадков

выпало за прошедшие сутки в столице

Как отмечает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снегом также завалило Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области.

Согласно информации «Метеоновостей», в европейской части России метели начнут ослабевать в выходные, и «Фрэнсис» продолжит свое движение на восток. Снегопады уйдут на Урал и в Западную Сибирь, туда же уйдет и волна теплого атлантического воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Трамп объявил об экстренном решении по Венесуэле

    Трамп рассказал об «очень хороших» отношениях с народом Венесуэлы

    Трамп пообещал американцам значительную выгоду от Венесуэлы

    США и Украина подпишут соглашение почти на триллион долларов

    США предупредили о проблемах из-за «мусорной» нефти Венесуэлы

    Россия ответила на обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

    «Роскосмос» опубликовал видео накрывшего Москву циклона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok