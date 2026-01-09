Снежная буря накрыла Центральную Россию. Ярославское шоссе парализовала пробка, из которой никто не может выбраться

Водители на трассе Ярославль-Москва более 8 часов стоят в пробке из-за снегопада

Водители на трассе Ярославль — Москва стоят в пробке уже более восьми часов из-за снежной бури, накрывшей Центральную Россию. Как пишет Telegram-канал Shot, люди делятся друг с другом едой, водой и предметами первой необходимости.

Пробка на трассе M8 растянулась примерно на 52 километра. Она начинается от города Переславль-Залесский в Ярославской области и заканчивается в районе деревни Василево в Московской области. Движение на участке трассы М8 от 111-го до 134-го километра ограничено.

«В настоящее время прорабатывается возможность эвакуации с трассы — планируется задействовать три автобуса для доставки нуждающихся в город и размещения их в гостинице. Для размещения людей подготовлены номера в гостинице "Роза ветров" в Переславле», — заявили в правительстве Ярославской области.

В аэропортах наблюдаются массовые задержки рейсов

Из-за аномального снегопада в московском аэропорту Домодедово пассажирское воздушное судно застряло в сугробе. По предварительной информации, рейс должен был осуществить вылет из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места. На помощь пассажирам пришли сотрудники воздушной гавани с лопатами. Работники аэропорта расчистили шасси, что помогло вырулить самолету на взлетную полосу.

В Шереметьево наблюдаются массовые задержки рейсов, сообщает Baza. По словам пассажиров, сбои в расписании начались после 20:00. На данный момент и до 10 утра 10 января 105 рейсов на прилет перенесены, 3 отменены, 31 рейс на вылет перенесен.

Как пишет Shot, из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники столичных авиагаваней бесперебойно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.

Снегопады начнут ослабевать к выходным

Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что циклон «Фрэнсис» прошел свой пик в Москве и Подмосковье, интенсивность осадков в столице и области постепенно снижается. В ночь на субботу, 10 января, они почти прекратятся. Эксперт пояснил, что южный циклон балканского происхождения впитал в себя влагу Средиземного моря и на контрасте с арктическим холодом сформировал интенсивную зону осадков.

22 миллиметра осадков выпало за прошедшие сутки в столице

Как отмечает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снегом также завалило Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области.

Согласно информации «Метеоновостей», в европейской части России метели начнут ослабевать в выходные, и «Фрэнсис» продолжит свое движение на восток. Снегопады уйдут на Урал и в Западную Сибирь, туда же уйдет и волна теплого атлантического воздуха.