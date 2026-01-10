Реклама

22:27, 9 января 2026Путешествия

Самолет застрял в сугробе в аэропорту Москвы

Самолет встрял в сугробе в аэропорту Домодедово
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: Telegram / Москвач • Новости Москвы

Пассажирское воздушное судно застряло в снежной куче в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

По предварительной информации, рейс должен был осуществить вылет из столицы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места.

На помощь пассажирам пришли сотрудники воздушной гавани с лопатами. Работники аэропорта произвели расчистку шасси, что помогло вырулить самолету на взлетную полосу.

Подробности утоняются.

В Москве начали принимать экстренные меры для очистки города от снега. Накануне в мегаполисе выпало свыше 60 процентов месячной нормы осадков.

Ранее в Росавиации проинформировали о 14 отмененных рейсах на прилет и вылет в российской столице. По данным на 13:00 по московскому времени, еще 48 рейсов было задержано в пятницу на срок более двух часов.

